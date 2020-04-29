Более 350 тысяч выездов на дом совершили врачи поликлиник за месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что с начала апреля московские врачи совершили более 350 тысяч выездов для оказания медицинской помощи.

Она отметила, что в последнее время количество вызовов специалистов растет. Так, по словам Раковой, врачи сейчас совершают в среднем свыше 16 тысяч выездов в день.

"Для обработки такого числа вызовов были усилены выездные службы поликлиник и привлечены дополнительные специалисты: врачи отделений медицинской профилактики, ординаторы и другие специалисты", – проинформировала Ракова.

Она напомнила о необходимости строго соблюдать режим самоизоляции москвичам, у которых обнаружили признаки ОРВИ. Ракова сообщила, что таким людям выдают именное постановление главврача о необходимости придерживаться карантинного режима на протяжении 14 дней.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие режима самоизоляции до 11 мая. Он отметил, что ослабление режима ограничительных мер будет "безответственным и популистским решением, которое в дальнейшем неминуемо приведет к еще большему количеству заболевших и умерших".

Продление режима самоизоляции связано с решением президента России Владимира Путина объявить 6, 7 и 8 мая нерабочими днями.

Ранее главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов заявил, что бригады экстренных служб осуществляют 11-12 тысяч выездов в день. Он отметил, что в некоторые дни происходит до 24-25 тысяч вызовов. В целом количество обращений с момента возникновения пандемии коронавируса, по словам Плавунова, выросло более чем на 50%.

28 апреля Собянин также поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником. Он поблагодарил медиков за самоотверженность и тяжелый труд, а также пожелал им крепкого здоровья.