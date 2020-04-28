Бригады скорой помощи в Москве выполняют ежедневно 11–12 тыс выездов

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Бригады скорой помощи в Москве выполняют ежедневно 11–12 тысяч выездов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного врача Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николая Плавунова.

Он рассказал, что с первого дня возникновения угрозы распространения коронавируса столичная скорая помощь работает в режиме повышенной готовности. По его словам, количество обращений с этого момента на Станцию выросло более чем на 50%.

Плавунов отметил, что в некоторые дни бригады выполняют по 24–25 тысяч заказов. В целом, по его словам, бригадами выполняется до 12 тысяч выездов на объекты, что на 25–30% превышает аналогичный период прошлого года.

Он добавил, что каждые сутки на дежурство заступает более тысячи бригад скорой медицинской помощи. По его словам, вызовы поступают от врачей поликлиник и жителей города. После оказания помощи информация о пациентах передается в поликлинику для активного наблюдения и лечения пациента на дому.

Плавунов отметил, что в связи с нынешней эпидемиологической обстановкой в Москве в алгоритмы всех диспетчеров внесены некоторые изменения. В частности, теперь у пациента с признаками ОРВИ спрашивается вопрос о контактах с инфицированными людьми.

"Со своей стороны мы держим ситуацию под пристальным контролем. Каждое обращение, которое поступает к нам, внимательно рассматривается и анализируется медицинскими работниками. Мы призываем соблюдать все меры профилактики, а в случае малейшего ухудшения здоровья – связываться с врачом", – подчеркнул Плавунов.

Ранее Владимир Путин заявил, что День работника скорой помощи будет отмечаться 28 апреля.

