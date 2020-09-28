Индекс распространения COVID-19 в Москве за три недели вырос в три раза – Роспотребнадзор

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Индекс распространения коронавируса в столице за последние три недели вырос в три раза. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Елену Андрееву.

"При воздушно-капельных инфекциях есть индекс распространения. При этом один человек может заразить одного человека, двух-трех или никого. Летом мы были в состоянии, когда этот индекс был 0,25–0,3, то есть практически не было рисков заражения друг от друга. А сейчас за последние три недели индекс вырос в три раза", – сказала Андреева.

Она отметила, что в городе проводят большое количество тестов на коронавирус. По ее словам, в среднем тестируются около 70–73 тысяч граждан. При этом Андреева добавила, что в большинстве случаев выявляются бессимптомные формы болезни.

Ранее Владимир Путин заявил, что борьба с коронавирусом еще не закончена. Глава государства призвал граждан соблюдать меры предосторожности и не терять бдительность.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост числа новых случаев коронавируса в России не является неожиданным. По ее словам, коронавирус ведет себя как вирус респираторный, у которого формируется очевидная сезонность.

Попова также отметила, что при соблюдении всех профилактических мер стране удастся избежать введения новых ограничений. Она пояснила, что имеет в виду ношение масок и перчаток, а также дезинфекцию предметов вокруг себя.

За последние сутки в России зарегистрировали 8 135 новых случаев коронавируса. Всего в России выявлено 1 159 573 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, вылечились 945 920 человек, скончались 20 385.

