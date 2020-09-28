Индекс распространения COVID-19 в Москве за три недели вырос в три раза – Роспотребнадзор

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Индекс распространения коронавируса в столице за последние три недели вырос в три раза. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Елену Андрееву.
"При воздушно-капельных инфекциях есть индекс распространения. При этом один человек может заразить одного человека, двух-трех или никого. Летом мы были в состоянии, когда этот индекс был 0,25–0,3, то есть практически не было рисков заражения друг от друга. А сейчас за последние три недели индекс вырос в три раза", – сказала Андреева.
Она отметила, что в городе проводят большое количество тестов на коронавирус. По ее словам, в среднем тестируются около 70–73 тысяч граждан. При этом Андреева добавила, что в большинстве случаев выявляются бессимптомные формы болезни.
Ранее Владимир Путин заявил, что борьба с коронавирусом еще не закончена. Глава государства призвал граждан соблюдать меры предосторожности и не терять бдительность.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост числа новых случаев коронавируса в России не является неожиданным. По ее словам, коронавирус ведет себя как вирус респираторный, у которого формируется очевидная сезонность.
Попова также отметила, что при соблюдении всех профилактических мер стране удастся избежать введения новых ограничений. Она пояснила, что имеет в виду ношение масок и перчаток, а также дезинфекцию предметов вокруг себя.
За последние сутки в России зарегистрировали 8 135 новых случаев коронавируса. Всего в России выявлено 1 159 573 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, вылечились 945 920 человек, скончались 20 385.
Эксперт объяснил рост заболеваемости COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: