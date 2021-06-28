В Руспродсоюзе рассказали, появился ли дефицит воды в московских магазинах

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов рассказал Москве 24, наблюдается ли дефицит питьевой воды в столичных магазинах.
Ранее из-за аномальной жары в городе было зафиксировано несколько новых температурных рекордов. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, 27 июня столбик термометра достиг отметки плюс 33,6 градуса.
Жара спала только в понедельник, 28 июня, зной сменился грозой с ливнями и шквалистым ветром. Однако в начале июля в столичном регионе вновь прогнозируется аномальное тепло, температура превысит норму на 4 градуса.
По словам Леонова, производители и поставщики справляются с возросшим спросом на питьевую воду в штатном режиме.
"Во-первых, в летние месяцы мы наблюдаем сезонный рост спроса на данную категорию, во-вторых, на складах поставщиков и торговых операторов существуют запасы на случай повышенного спроса", – заявил представитель Руспродсоюза.
Леонов подчеркнул, что на фоне повышенного спроса на питьевую воду ее стоимость в столичных магазинах не выросла.
"Цены стабильны. Более того, процесс согласования изменения цены между сетью и поставщиком занимает до нескольких месяцев, вряд ли краткосрочный повышенный спрос может стать стимулом к началу таких переговоров. Более того, многие торговые сети в пиковые периоды спроса реализуют товары по акции и стремятся заработать на объемах продаж", – отметил собеседник Москвы 24.
Леонов добавил, что ситуаций, когда на полках останется только вода дорогих брендов, так как более дешевые варианты раскупают быстрее всего, не будет.
"Таких рисков мы не видим", – ответил он на соответствующий вопрос.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, сколько нужно пить воды в жаркую погоду. По ее словам, необходимое количество во многом зависит от пола, возраста и состояния здоровья человека.
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