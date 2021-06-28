Синоптики спрогнозировали аномальное тепло в начале июля в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В начале июля температура на большей части территории России будет выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он пояснил, что на 8 градусов выше нормы температура будет на европейской территории, особенно в Поволжье и на Урале. Там будет сохраняться опасная погода. В Якутии температура превысит норму на 4–8 градусов.

В этот период в пределах нормы температура удержится только на западе Красноярского края и на востоке Западной Сибири.

По словам синоптика, в столичном регионе и в Центрально-Черноземном районе температура превысит норму на 4 градуса, а в Северо-Западном федеральном округе – на 1–2 градуса.

В понедельник, 28 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность, ливни, грозы и местами возможен град. В Москве воздух прогреется до 30–32 градусов тепла, в Подмосковье – до 27–32 градусов.

В связи с непогодой МЧС по городу Москве распространило экстренное предупреждение. Автомобилистам рекомендовали снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать парковок с деревьями. Москвичей также предупредили об опасности шатких конструкций.

Городские экстренные службы будут работать в режиме повышенной готовности. По данным комплекса ЖКХ, электросетевые организации подготовят возможные источники аварийного питания. Под контролем также находятся объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.