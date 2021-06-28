Синоптики спрогнозировали аномальное тепло в начале июля в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В начале июля температура на большей части территории России будет выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он пояснил, что на 8 градусов выше нормы температура будет на европейской территории, особенно в Поволжье и на Урале. Там будет сохраняться опасная погода. В Якутии температура превысит норму на 4–8 градусов.
В этот период в пределах нормы температура удержится только на западе Красноярского края и на востоке Западной Сибири.
По словам синоптика, в столичном регионе и в Центрально-Черноземном районе температура превысит норму на 4 градуса, а в Северо-Западном федеральном округе – на 1–2 градуса.
В понедельник, 28 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность, ливни, грозы и местами возможен град. В Москве воздух прогреется до 30–32 градусов тепла, в Подмосковье – до 27–32 градусов.
В связи с непогодой МЧС по городу Москве распространило экстренное предупреждение. Автомобилистам рекомендовали снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать парковок с деревьями. Москвичей также предупредили об опасности шатких конструкций.
Городские экстренные службы будут работать в режиме повышенной готовности. По данным комплекса ЖКХ, электросетевые организации подготовят возможные источники аварийного питания. Под контролем также находятся объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.
В МЧС предупредили москвичей о ливнях и грозе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: