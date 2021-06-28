Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В понедельник, 28 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность, ливни, грозы и местами возможен град.
В Москве воздух прогреется до 30–32 градусов тепла, в Подмосковье – до 27–32 градусов. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием циклона с юго-запада. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду, при грозе порывы 15–20 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 50%", – говорится в сообщении.
В связи с непогодой МЧС по городу Москве распространило экстренное предупреждение. Автомобилистам рекомендовали снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать парковок с деревьями. Москвичей также предупредили об опасности шатких конструкций.
Городские экстренные службы будут работать в режиме повышенной готовности. По данным комплекса ЖКХ, электросетевые организации подготовят возможные источники аварийного питания. Под контролем также находятся объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.
В МЧС предупредили москвичей о ливнях и грозе
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