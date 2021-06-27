Назван новый температурный рекорд для 27 июня в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал окончательное значение температурного рекорда в Москве в воскресенье, 27 июня. Об этом сообщает RT.

"Зафиксирована температура плюс 33,6 градуса, выше уже не будет", – заявил специалист.

Очередной температурный рекорд был побит в Москве уже к полудню 27 июня. Тогда метеорологи сообщили, что в столице потеплело выше 32 градусов.

По словам Вильфанда, предыдущий рекорд был установлен в 2013 году.

Уходящая неделя в Москве из-за аномальной жары ознаменовалась многократными рекордными превышениями температуры. Последний из них, до сегодняшнего дня, фиксировался в субботу, тогда в городе потеплело до 32,6 градуса.