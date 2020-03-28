В Москве выписали еще 10 человек после коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве выписаны еще 10 пациентов, у которых ранее было подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
"Количество человек, выписанных после лечения от коронавирусной инфекции, в Москве увеличивается. Это отличные новости. Вчера сразу 10 пациентов выписались из московских больниц после выздоровления", – отметила она.
У всех выписанных повторные тесты показали отрицательный результат. При выписке пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получили рекомендации.
По словам заммэра, на сегодняшний день в Москве 28 человек завершили лечение в стационарах.
В Москве действует режим повышенной готовности, направленный на сдерживание инфекции. С 28 марта по 5 апреля ограничена работа кафе, ресторанов, общественных пространств и розничных магазинов, введена нерабочая неделя для граждан, которые не могут работать удаленно.
Сергей Собянин призвал граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции. Необходимые продукты и услуги им помогут получить волонтеры и социальные работники.
За последние сутки число случаев заражения коронавирусом во всем мире перевалило за 600 тысяч. В РФ подтверждено 228 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего по стране выявлено 1264 инфицированных.
Лаборатории Москвы за сутки провели 6,5 тысячи исследований анализов на коронавирусную инфекцию.Производственные мощности позволяют в дальнейшем проводить по 10 тысяч исследований за сутки.
В ТиНАО идет круглосуточное строительство нового инфекционного центра
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