Движение в центре Москвы временно ограничат из-за церемонии прощания с Лебедевым

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проезд на участке улицы Большая Дмитровка от Охотного ряда до Георгиевского переулка будет перекрыт для транспортных средств 28 февраля до 12:00 в связи с организацией церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Выбирайте маршруты заранее с учетом перекрытий", – предупредили в департаменте.

Лебедев скончался 24 февраля на 81-м году жизни. По словам медиков, причиной смерти стала болезнь мужчины. До объявления кандидатуры нового главы Верховного суда РФ на должность временно назначен первый заместитель Петр Серков.

После смерти Лебедева соболезнования родственникам погибшего выразили Владимир Путин, Сергей Собянин, глава Белоруссии Александр Лукашенко и глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.

Прощание с председателем Верховного суда РФ состоится в колонном зале Дома Союзов.



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