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27 декабря, 19:38

Новые тарифы на парковку начнут действовать в терминале D в Шереметьево

город транспорт парковки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые тарифы начнут действовать на многоуровневом паркинге терминала D в Шереметьево с 30 декабря 2019 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

"Тарифы паркинга на 2020 год в терминале D: первые-четвертые сутки по 800 рублей, пятые сутки – 600 рублей, шестые сутки – 400 рублей, седьмые сутки – 200 рублей, 8–14-e сутки –100 рублей, далее – 100 рублей в сутки", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что терминал С аэропорта Шереметьево собираются открыть для пассажиров 17 января 2020 года. Международный терминал С-1 войдет в Северный терминальный комплекс воздушной гавани. Его пропускная система составит 20 миллионов пассажиров в год.

К 2022-му должны запустить железнодорожную ветку между Южным (терминалы D, E) и Северным терминальными комплексами (терминалы А, В, С) аэропорта. Стоимость проекта составляет 12 миллиардов рублей, средства выделит РЖД.

В сентябре аэропорт открыл третью взлетно-посадочную полосу. Благодаря ей пропускная способность аэродрома увеличится с 65 до 90 взлетно-посадочных операций в час. Шереметьево стал первым аэропортом в России с тремя ВПП.

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