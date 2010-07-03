Расселение живущих рядом с ВПП-3 Шереметьево завершится в 2020 году

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Расселение жителей деревень Дубровки и Перепечино, расположенных рядом с третьей взлетно-посадочной полосой (ВПП-3) аэропорта Шереметьево, завершится в 2020 году. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на руководителя Росавиации Александра Нерадько.

"Эта работа идет, и уверен, что в 2020 году мы ее завершим. После выхода постановления необходимо было определить организацию на конкурсе, которая бы занялась оценкой стоимости участков и сооружений. Начались процедуры оценки. Сегодня они закончились", – рассказал Нередько.

Он добавил, что сейчас ведется активная работа с жителями по выкупу земельных участков и построек. К настоящему моменту подготовлено 86 соглашений, из которых 34 уже подписаны собственниками, при этом 14 зарегистрированы в Росреестре. До конца года специалисты Росавиции планируют заключить 96 соглашений, всего их должно быть 108, подчеркнул руководитель ведомства.

В сентябре столичный аэропорт Шереметьево открыл третью взлетно-посадочную полосу. Первую посадку на нее совершил самолет "Аэрофлота", прилетевший из Санкт-Петербурга. Шереметьево стал первым аэропортом в России с тремя ВПП.

Как сообщалось ранее, в 2020 году введут в эксплуатацию ангарный комплекс ВПП-3 с авиационно-технической базой. В его составе будет не менее семи ангаров для обслуживания воздушных судов авиакомпаний-партнеров, стоянки спецтехники наземного обслуживания и аэродромной службы.

