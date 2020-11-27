Коммунальные службы ликвидировали масляное пятно на Москве-реке в Строгине

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"

Коммунальные службы ликвидировали масляное пятно на поверхности Москвы-реки в районе Строгино. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосводосток".

"По состоянию на 16:00 масляное пятно полностью ликвидировано", – сообщили в пресс-службе.

Сотрудники Мосводостока подчеркнули, что работы проходили совместно со службами департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности.

В начале недели специалисты Мосводостока сообщили об обнаруженном масляном пятне на Москве-реке. После этого сотрудники обработали поверхности воды сорбирующим средством.

В октябре на поверхности Москвы-реки обнаружили похожие пятна. Загрязнения заметили возле Москворецкой, Пречистенской и Нагатинской набережных.