Москвичам рассказали, как будет работать ВДНХ в длинные выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Режим работы ВДНХ в длинные выходные, с 28 октября по 7 ноября, изменится. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя пресс-службы ВДНХ Александра Жесткова.
"Посетители смогут гулять по территории главной выставки страны, но часть павильонов будет работать с ограничениями, некоторые будут закрыты", – рассказал он.
Так, музейный город на ВДНХ будет работать в формате COVID-free при одновременном присутствии не более 50% от общей вместимости. Для посещения площадок понадобится QR-код.
По словам Жесткова, посетители смогут побывать в Музее ВДНХ, центре "Космонавтика и авиация", центре славянской письменности "Слово", интерактивном музейном комплексе "Буран", на выставке "Гений в юбке и ее эпоха" в павильоне "Рабочий и колхозница". Также обладатели QR-кода смогут посетить Музей Гаража особого назначения ФСО России, Музей транспорта Москвы и Музей кукол.
Руководитель пресс-службы уточнил, что приобрести билет можно только онлайн и по сеансам.
В период с 28 октября по 7 ноября включительно не будут работать Дворец госуслуг на ВДНХ, "Москвариум", "Робостанция", "Макет Москвы", Музей оптических иллюзий, центр Big Wall, павильон "Книги", Дом культуры, сувенирные магазины, рестораны и кафе, а также ряд других объектов. В некоторых заведениях можно будет купить еду навынос, добавил Жестков.
Ранее сообщалось, что Московский зоопарк будет работать в длинные выходные дни в парковом режиме. В этот период для посетителей будет доступна только зона на открытом воздухе. Билеты можно приобрести онлайн, а также в терминалах, расположенных у входов. Для посещения зоопарка QR-коды не понадобятся.
Ранее Сергей Собянин объявил о нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября. На этот период в столице ввели ряд ограничений. По словам мэра, это позволит в короткие сроки разорвать цепочки распространения заболевания.
В это время не будут работать предприятия и организации на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры и предприятий непрерывного цикла.
В Москве за последние сутки выявили 5 789 новых случаев коронавируса. В России за минувшие 24 часа подтвердили 36 582 новых случая COVID-19.
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