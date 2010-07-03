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Москва 24

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Общество

01:43

Косметологии проведут день открытых дверей в Москве

город общество медицина

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Специалисты Московского научно-практического Центра дерматовенерологии и косметологии проведут консультации в рамках дня открытых дверей.

Как сообщает пресс-служба столичного Депздрава, он состоится 29 октября и будет приурочен к Всемирному дню псориаза. Мероприятие пройдет по адресу: улица Селезневская, дом 20, с 8:00 до 20:00.

Отмечается, что получить индивидуальную консультацию от врача-дерматовенеролога смогут все желающие. Медики проведут осмотр и при необходимости отправят на дальнейшее обследование.

Как отметил директор центра Николай Потекаев, псориаз является наиболее распространенным заболеванием, которым в мире страдают до семи процентов жителей. Оно обостряется в осенне-зимний период.

В рамках "Школы здоровья для больных псориазом" все желающие смогут узнать о причинах развития псориаза, получить рекомендации по уходу за кожей и узнать о методах диагностики и лечения.

Ранее в столичном Депздраве рекомендовали работникам офисов воздержаться от рукопожатий и объятий из-за сезона острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа.

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