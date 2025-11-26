Более 58 км барьерных ограждений отремонтировано в Москве с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве с начала года отремонтировали более 58 километров барьерных ограждений, поврежденных в результате ДТП. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

По словам заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, восстановление соответствующих объектов является важным направлением работы дорожных служб. В этом году чаще всего ремонт проводился на кольцевых и вылетных магистралях.

Ликвидация одного поврежденного участка занимает от 1,5 до 2 часов в зависимости от его длины и характера повреждений.

Как уточнили в КГХ, в столице используются современные барьерные ограждения, способные удерживать автомобили весом до 9 тонн на скорости 60 километров в час. Данные конструкции снижают тяжесть последствий аварий, предотвращают выезд на встречную полосу и, как следствие, лобовые столкновения.

Для ремонта применяются специальные сваебойные установки, которые помогают демонтировать поврежденные элементы и установить новые конструкции.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили основные работы по ремонту участка Киевского шоссе с 20-го по 41-й километр. Для укладки дорожного покрытия было изготовлено около 140 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. Планировалось нанесение более 60 тысяч квадратных метров разметки.