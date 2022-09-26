В столице появилась горячая линия для предпринимателей по вопросам частичной мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Для московских предпринимателей открыли горячую линию по вопросам частичной мобилизации в России, сообщается на сайте Московской торгово-промышленной палаты (МТПП).
Уточняется, что граждане могут обратиться по номеру +7 (495) 276-24-17 с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00.
"По инициативе МТПП и штаба по защите бизнеса Москвы открыта горячая линия для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которая поможет оперативно ответить на вопросы нормативного регулирования ведения бизнеса и трудовых правоотношений, возникающие у представителей бизнес-сферы в условиях частичной мобилизации", – говорится в сообщении.
По словам президента МТПП Владимира Платонова, появление линии связано с большим числом обращений от предпринимателей столицы по вопросам ведения деятельности в условиях частичной мобилизации.
Он отметил, что горячая линия даст возможность быстро ответить на возникающие вопросы. Кроме того, в ближайшие дни будет составлен общий свод ответов, которыми смогут воспользоваться предприниматели по всей России.
Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Новости часа: в Москве запустили чат-бот с информацией о частичной мобилизации в городе
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