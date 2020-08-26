Московские школьники завоевали золото Международной биологической олимпиады

11:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московские школьники завоевали золотые медали Международной биологической олимпиады, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Триумфаторами интеллектуального соревнования стали Максим Ковалев и Руслан Нагимов. Они учатся в 11-м классе университетской гимназии МГУ имени М. В. Ломоносова. Также Максим и Руслан получили призы за выполнение практических заданий по биоинформатике.
Помимо этого, серебряную медаль завоевал Олег Кузьменко. Он учится в Специализированном учебно-научном центре имени А. Н. Колмогорова при МГУ.
Международная биологическая олимпиада проходила в онлайн-формате. На интеллектуальное соревнование поехала российская команда в составе представителей Москвы и Нижегородской области. Ее руководителем выступил профессор МГУ Александр Рубцов.
Ранее состоялась Европейская олимпиада по физике. На ней два московских школьника завоевали золотые медали. Всего в интеллектуальном соревновании приняли участие более 250 школьников из свыше чем 50 стран.
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