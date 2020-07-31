Московские школьники завоевали две серебряные медали на Международной олимпиаде по химии

15:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Старшеклассники из Москвы получили серебряные медали на 52-й Международной химической олимпиаде, которая проходила в онлайн-формате с 23 по 30 июля, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Медали завоевали Василиса Кислицына из школы № 218 и Евгений Епифанов из школы № 1589. Вместе с ними Россию на олимпиаде представляли школьники из Санкт-Петербурга и Челябинской области. На счету команды четыре медали: одно золото и три серебра.
Всего в соревновании приняли участие 235 школьников из 60 стран мира. Учвщимся предлагалось пройти теоретическую часть, куда входили девять задач (около 80 вопросов).
Ранее сообщалось, что двое учащихся столичных школ завоевали золотые медали Европейской олимпиады по физике. Она проходила с 20 по 26 июля в формате онлайн, участвовало свыше 250 школьников более чем из 50 стран.
Россию представляли пятеро, помимо москвичей – ученицы школы № 2007 Татьяны Емельяновой и ученика школы № 1589 Максима Покровского – в сборную вошли школьники из Санкт-Петербурга, Московской и Кировской областей. На их счету еще три награды.
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