Передвижение автобусов Росгвардии в Москве объяснили плановой дислокацией

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В Росгвардии прокомментировали передвижение ведомственного транспорта в Москве. В ведомстве сообщили, что перевозка автобусов связана с обычной плановой дислокацией.
Начальник пресс-службы Центрального округа Росгвардии Илья Кренжель отметил, что не стоит волноваться по поводу передвижения ведомственного транспорта.
"Это плановая перевозка личного состава, и поводов для беспокойства нет никаких", – рассказал Кренжель.
Ранее в интернете распространилось видео, на котором запечатлены автобусы ведомства, следующие в направлении Москвы.
Росгвардия напомнила москвичам о необходимости соблюдать режим самоизоляции
Правительство РФ предложило ввести штрафы за нарушение карантинного режима. Суммы взысканий варьируются в зависимости от лица, совершившего правонарушения, а также степени тяжести последствий несоблюдения КоАП.
В Москве продолжает действовать режим повышенной готовности. Кроме того, с 26 марта по 14 апреля пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями предписали соблюдать домашний режим. Кроме того, для них, а также для школьников с 5 по 11 классы отменили льготы на проезд в московском транспорте.
Роспотребнадзор обязал уделить особое внимание уборке подъездов, в которых проживают граждане, соблюдающие режим самоизоляции.
В России за все время наблюдений обнаружили 840 случаев заражения коронавирусом. 182 из них приходится на последние сутки. Два человека с положительным тестом на коронавирус скончались 25 марта.
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