В Москве началась репетиция парада Победы без участия техники

Фото: Москва 24

Ночная репетиция парада Победы началась в центре Москвы.

Мероприятие проходит без техники – маневры отработают только механики-водители и старшие парадные расчеты механизированной колонны. Во время тренировки специалисты оценят маршруты выдвижения на исходные точки и возвращения во временный парк техники.

В связи с работой парадных расчетов на нескольких улицах Москвы ограничено движение транспорта. Проезд невозможен по улицам Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Моховой и Большой Никитской, а также по Большой Никитской улице.

Кроме того, станции метро "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" закрыты на выход. Станция "Библиотека имени Ленина" доступна только для пересадки.

Из-за подготовки к параду Победы также изменены маршруты ряда автобусов. Речь идет о маршрутах м1, м2, м3, м6, м7 и м9. Часть автобусов – е10, е30, м40, с344 – работает на укороченных маршрутах. Москвичей призвали пользоваться метрополитеном или другими маршрутами.

Генеральная репетиция парада пройдет 7 мая.