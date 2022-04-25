В Москве началась репетиция парада Победы без участия техники

25 апреля, 21:35
Фото: Москва 24
Ночная репетиция парада Победы началась в центре Москвы.
Мероприятие проходит без техники – маневры отработают только механики-водители и старшие парадные расчеты механизированной колонны. Во время тренировки специалисты оценят маршруты выдвижения на исходные точки и возвращения во временный парк техники.
В связи с работой парадных расчетов на нескольких улицах Москвы ограничено движение транспорта. Проезд невозможен по улицам Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Моховой и Большой Никитской, а также по Большой Никитской улице.
Кроме того, станции метро "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" закрыты на выход. Станция "Библиотека имени Ленина" доступна только для пересадки.
Из-за подготовки к параду Победы также изменены маршруты ряда автобусов. Речь идет о маршрутах м1, м2, м3, м6, м7 и м9. Часть автобусов – е10, е30, м40, с344 – работает на укороченных маршрутах. Москвичей призвали пользоваться метрополитеном или другими маршрутами.
Генеральная репетиция парада пройдет 7 мая.
Дептранс сообщил об ограничении движения из-за репетиции парада в Москве
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