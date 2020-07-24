Четыре станции Сокольнической линии метро закрыли до 28 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Четыре станции Сокольнической линии столичного метро закрыли до утра 28 июля. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"С 23:00 сегодня и до 5:30 вторника, 28 июля, будут закрыты станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии. Пользуйтесь бесплатными компенсационными автобусами "КМ", – сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
Как стало известно ранее, названные станции будут периодически работать в особом режиме вплоть до 20 августа. Данная мера вызвана тем, что на участке формируют современный бесстыковой путь.
На время проведения работ автобусы будут следовать только до станции "Саларьево". Отсюда можно проехать на компенсационных автобусах "КМ" с остановками у станций метро по радиальному направлению.
Ранее стало известно, что Московский метрополитен формирует фокус-группу для тестирования чат-бота, способного отвечать на запросы пассажиров. Тем, кто примет участие в испытаниях, предстоит задавать искусственному интеллекту как можно больше вопросов.
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