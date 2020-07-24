В Москве назвали лучшего дежурного по станции метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Лучшего дежурного по станции выбрали в Московском метрополитене. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"24 июля в московском метро прошел финал городского конкурса профессионального мастерства "Дежурный по станции метрополитена". Победителем стал дежурный по станции подменной группы Игорь Харченко", – рассказали в пресс-службе столичной подземки.
В топ-3 конкурса также вошли Светлана Силаева и Наталья Беседина, дежурные по станциям "Сходненская" и "Сретенский бульвар" соответственно. Всем призерам состязания вручат денежные призы.
В первом этапе конкурса "Дежурный по станции метрополитена" приняли участие 189 специалистов. Знания претендентов оценивали члены экспертной комиссии, которые вывели итоговую десятку финалистов.
Заключительный этап конкурса прошел на станции "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии. После закрытия платформы специалисты выполняли задания за баллы.
По словам заместителя начальника Московского метрополитена по управлению персоналом Павла Ковалева, победивший Харченко работает в подземке менее двух лет, но продемонстрировал отличные знания. Руководитель отметил, что конкурс стимулирует карьерное развитие сотрудников метро.
Ранее в пресс-службе департамента транспорта назвали топ-5 станций метро, где пассажиры не пренебрегают рекомендациями ВОЗ и носят маски и перчатки. Лидером стала станция "Новослободская".
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