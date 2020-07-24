Четыре станции Сокольнической линии метро закроют до 28 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Участок Сокольнической линии метрополитена от станции "Саларьево" до "Коммунарки" будет закрыт для пассажиров с 23:00 пятницы, 24 июля, до открытия метро в 05:30 во вторник, 28 июля. Об этом говорится в сообщении столичной подземки в Twitter.
"С 23:00 сегодня и до 5:30 вторника, 28 июля, будут закрыты станции "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии", – говорится в сообщении.
Для проезда до "Коммунарки" пассажиры смогут воспользоваться компенсационными автобусами КМ, которые будут курсировать от станции "Саларьево" вдоль закрытого участка с остановками у станций метро. Также проехать будет можно на регулярных маршрутах наземного городского транспорта.
Как сообщили в ЦОДД, для приоритетного движения автобусов КМ на время закрытия станций будут действовать выделенные полосы.
До 20 августа станции "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" будут работать по особому графику.
В выходные дни и некоторые понедельники станции будут полностью закрыты, а в другие дни будут работать до 23:00. Такой режим действует с 14 июля по 19 августа включительно.
В метро объяснили временные изменения с необходимостью проведения работ по устройству на этом участке современного бесстыкового пути. Рабочим предстоит провести заключительный этап его устройства – сварку рельсов алюминотермитным способом.
Четыре станции Сокольнической линии метро перешли на особый график
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