Назван топ-5 станций метро, где пассажиры чаще всего носят маски и перчатки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Назван топ-5 станций метро, где пассажиры не пренебрегают рекомендациями ВОЗ и носят маски и перчатки. Лидером стала станция "Новослободская". Об этом заявила пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
"Чаще всего средства индивидуальной защиты используют пассажиры станций "Новослободская", "Улица 1905 года", "Парк культуры" Сокольнической линии, "Серпуховская" и "Чеховская". По результатам, которые мы видим сегодня, коронавирус отступает в Москве, но, по оценкам врачей, вероятность заболеть еще достаточно высока", – заявил Ликсутов.
По его словам, многие города мира возвращают или усиливают меры ограничений, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. Так, в Лондоне, во всем Израиле, на пляжах Испании необходимо постоянно ходить в масках. Заммэра добавил, что в Москве ношение масок обязательно в транспорте.
"Это вопрос не ответственности перед московским метро, а вопрос ответственности каждого пассажира городского транспорта друг перед другом. От того, как мы выполняем рекомендации врачей, зависят жизнь и здоровье окружающих", – объяснил Лискутов.
На станциях "Теплый Стан", "Комсомольская", "Павелецкая", "ВДНХ" и "Савеловская" наблюдается большое количество пассажиров, игнорирующих ношение масок.
"Большая просьба прислушаться к рекомендациям врачей и использовать маску при поездках на всех видах транспорта. Мы призываем горожан не терять бдительность и продолжать носить СИЗ в метро. В условиях постоянного увеличения пассажиропотока важна личная ответственность друг перед другом и взаимное уважение", – заключил заммэра.
Ранее стало известно, что во время репетиций и на сцене артистам театра не нужны маски, но при обслуживании зрителей они должны использоваться. Также перед открытием должна проводиться влажная уборка с дезинфицирующими средствами. Зрителей планируют допускать до концерта в масках.
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