Большинство заявок на докупку площадей по программе реновации подали жители ЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители Западного административного округа подали больше всего заявлений на докупку жилой площади в рамках программы реновации, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики.

"С момента старта программы реновации в Московский фонд реновации жилой застройки больше всего, 134 заявления подали жители, переезжающие в новостройки ЗАО", – приводят в пресс-службе слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Он рассказал, что в тройку лидеров по докупке площадей вошли САО – 116 обращений, а также ЮЗАО – 102 заявления. Далее идут СВАО, ВАО, ЮАО и ЮВАО.

"В ЦАО, где расселение стартовало в конце 2019 году, из дома 2 в Мукомольном проезде в Московский фонд реновации поступило семь заявок на улучшение жилищных условий", – отметил Левкин.

По его словам, в прошлом году в рамках реновации для докупки стали доступны 14 новых домов, переданных городом в районах Северное Измайлово, Северное Медведково, Текстильщики, Очаково-Матвеевское, Дмитровский, Котловка, Медведково-Сабурово и Пресненский.

Ранее сообщалось, что желающие воспользоваться правом на докупку площадей планируют использовать собственные средства. Также можно воспользоваться заемными средствами, материнским капиталом, жилищными субсидиями и государственными жилищными сертификатами.

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Программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. В декабре правительство Москвы добавило в программу 81 новую стартовую площадку.

На них будут построены многоквартирные дома, в которых появится новое жилье общей площадью 6,7 миллиона квадратных метров. Благодаря новым площадкам появится возможность расселить жителей 278 домов в новостройки.

С начала 2019 года по программе реновации ввели в эксплуатацию 10 домов. Пять из них появилось на северо-востоке города, два – на западе, по одному дому – на севере, юге и в центре столицы.

