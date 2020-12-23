Новый центр услуг для бизнеса открылся во флагманском офисе "Мои документы"

Фото: департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Во флагманском офисе "Мои документы" на востоке столицы открылся новый центр услуг для бизнеса, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин, в настоящее время в городе работают свыше 721 тысячи МСП.

"В ЦУБах бесплатно консультируют предпринимателей по вопросам открытия и ведения бизнеса, помогают оперативно подготовить документы для регистрации или перехода на другой налоговый режим. В 2020 году для МСП было проведено порядка 130 тысяч консультаций", – приводятся в материале слова Фурсина.

В ЦУБе предприниматели могут подготовить с помощью консультантов документы для регистрации бизнеса и сразу же подать их сотрудникам центра госуслуг без посещения налоговой инспекции. Также специалисты помогут подготовить бумаги для внесения изменений в ЕГРИП/ЕГРЮЛ, оформить заявление для перехода на УСН или патент, а также подобрать подходящие меры поддержки от города.

В столице в настоящее время работает 17 центров услуг для бизнеса, их адреса можно найти на портале mbm.mos.ru.

21 декабря четвертый флагманский центр государственных услуг "Мои документы" заработал в ТЦ "Щелковский". Его открыл Сергей Собянин. Мэр отметил, что новый центр сделает получение госуслуг для горожан более доступным.

В центре будет представлен перечень из 270 госуслуг, которые есть и в других офисах "Мои документы". Посетители смогут оформить здесь загранпаспорта с электронным носителем информации. Кроме того, во флагманском центре разместится выставка "Москва – с заботой об истории".

Ранее стало известно, что за два года работы Дворец госуслуг на ВДНХ принял более 67 тысяч посетителей. Офис находится в павильоне "Атомная энергия". Там горожане могут оформить государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объект недвижимости. Это единственный центр "Мои документы", где можно получить данные услуги.