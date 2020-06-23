Акцию "Голубь мира" организуют в 10 столичных парках 24 июня

Фото: ТАСС/dpa/Caroline Seidel
Городские парки культуры и отдыха примут участие в акции "Голубь мира", которая пройдет в среду. Об этом рассказали представители Мосгорпарка, передает Агентство "Москва".
"На территории 10 столичных парков установят специальные зоны памяти, в которых москвичи и гости столицы смогут разместить собственноручно собранную фигурку голубя", – говорится в сообщении пресс-службы организации.
Отмечается, что для организации зоны памяти в парках сделают специальные арт-объекты голубого цвета, которые символизируют мирное небо. В результате москвичи и гости столицы смогут прикрепить к инсталляциям бумажные фигурки голубей. Для этого горожанам потребуются булавки.
В Мосгорпарке обратили внимание, что участникам акции нужно будет соблюдать безопасное расстояние. В этом году мероприятие пройдет в парках: в Таганском, "Красная Пресня", Бабушкинском, Измайловском и Кузьминки. Кроме того, акцию организую в саду имени Баумана, "Музеоне", в Северном Тушине, Ходынском поле и Филях.
24 июня объявили нерабочим днем с сохранением зарплаты. В этот день в Москве организуют парад Победы. В связи с этим перекроют участок Пречистенской набережной.
Помимо того, ожидаются изменения в работе Московского метрополитена. Пассажиры не смогут выйти в город с ряда станций.
Какая погода ждет москвичей в день парада Победы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: