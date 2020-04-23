Получить "Тройку" теперь можно в отделениях Сбербанка, ВТБ и "Почта Банка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Транспортную карту "Тройка" теперь можно получить в столичных отделениях Сбербанка, ВТБ и "Почта Банка", сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Подробную информацию, где рядом с домом можно ее получить, можно узнать, обратившись в контакт-центр по телефону +7 (495) 539-54-54 или 3210 (с мобильного).
"Тройка" доступна и с доставкой на дом. Оформить ее можно через сервис "Яндекс.Лавка". Залоговая стоимость карты останется прежней – 50 рублей.
Проверить привязку "Тройки" и номера автомобиля к цифровому пропуску можно в специальных сервисах. С момента привязки до первой поездки должно пройти не менее пяти часов.
Цифровой пропуск – это специальный код из цифр и букв. Он необходим с 15 апреля для поездок на любом транспорте по Москве и Московской области. Пропуска оформляют бесплатно, проверять их будут автоматически.
Платформа выдачи пропусков будет внедрена в 21 регионе страны. Для работодателей она подразумевает возможность подачи через личный кабинет юрлица на едином портале госуслуг списков сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков. После проверки и одобрения заявки со стороны региона формируются пропуска в виде QR-кодов. Они направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты.
Как оформить цифровой пропуск
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