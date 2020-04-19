Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Маским

В Москве карту "Тройка" можно будет заказать с доставкой на дом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта города.

"В связи с вчерашними нововведениями для удобства пассажиров мы договорились с "Яндексом" о доставке карт "Тройка" на дом", – сообщили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что залоговая стоимость карты останется прежней – 50 рублей. Оформить доставку карты можно будет через сервис "Яндекс.Лавка".

"Минимальный номинал представленных "Троек" – 50 рублей (то есть общая стоимость карты – 100 рублей), – пояснили в Дептрансе.

Накануне стало известно, что в Москве вводятся дополнительные меры борьбы с коронавирусом. С 22 апреля проехать в городском общественном транспорте можно будет только по картам "Тройка", "Стрелка", месячному единому проездному билету, а также по социальным картам москвича и жителя Московской области. Аналогичные меры ввели и в Подмосковье.

С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

