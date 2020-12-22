Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители 47 домов на западе Москвы начали расселение по программе реновации, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина.

"С момента запуска программы реновации и до настоящего времени на западе столицы обеспечено начало расселения жителей из 47 домов в 11 новостроек в четырех районах: Можайском, Проспект Вернадского, Фили-Давыдково и Очаково-Матвеевское. Новоселье уже отпраздновали более 1 700 семей", – отметил Левкин.

Всего в ЗАО в программу реноваци включены 559 домов, в которых проживают более 37 тысяч семей. Новостройки возводят на 47 стартовых площадках.

Ранее сообщалось, что жилой дом по программе реновации планируют ввести в эксплуатацию в районе Северное Тушино до конца 2020 года. Односекционный дом расположен по адресу улица Свободы, владение 67, корпус 5.