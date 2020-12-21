Дом по программе реновации в Северном Тушине планируют ввести до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жилой дом по программе реновации планируют ввести в эксплуатацию в районе Северное Тушино до конца 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

Односекционный дом расположен по адресу улица Свободы, владение 67, корпус 5. Руководитель ведомства Рафик Загрутдинов рассказал, что сейчас специалисты заканчивают работы по чистовой отделке квартир, благоустраивают придомовую территорию и занимаются обустройством детских и спортивных площадок.

В доме оборудовали 161 квартиру с улучшенной отделкой. Фасады здания выполнены в бежевых тонах с яркими красными и желтыми акцентами, на них установили короба для кондиционеров.

В вестибюле жилой части оборудовали комнату для консьержа, а также пространство для колясок и уборочного инвентаря. Грузовые лифты оборудовали визуальными и тактильными средствами информации.

Ранее сообщалось, что жилой дом по программе реновации планируют ввести в Отрадном в 2022 году. Здание расположится по адресу улица Олонецкая, владение 21В.