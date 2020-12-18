Дом по программе реновации в Отрадном планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилой дом по программе реновации планируется ввести в Отрадном в 2022 году, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

Здание расположится по адресу улица Олонецкая, владение 21В. Сейчас идут работы по возведению монолитных конструкций пятого этажа.

Дом представляет собой односекционное здание переменной этажности, возводимое по индивидуальному проекту. Фасады здания облицуют керамогранитом. Предусмотрена подземная одноуровневая автостоянка.

В доме будет 168 квартир, из них 35 – однокомнатных, 119 – двухкомнатных и 14 – трехкомнатных. На первом этаже разместятся вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного и хранения уборочного инвентаря. Также там могут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

На придомовой территории высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, обустроят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.

Ранее дом на 137 квартир по программе реновации построят на Дмитровском шоссе. В доме будет организован подземный паркинг, на прилегающей к зданию территории организуют парковки и проезды.

Также строительство жилого дома на 204 квартиры в рамках программы реновации началось в Академическом районе Москвы.