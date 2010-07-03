АМПП предупредил о сбоях в работе приложения "Парковки Москвы" из- за сервисов Яндекса

Фото: depositphotos/Savenkomasha.gmail.com

Москвичей предупредили, что приложение "Парковки Москвы" может работать с нарушениями из-за сбоя в сервисе "Яндекс.Карты". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"В настоящий момент из-за сбоя сервиса "Яндекс.Карты" у некоторых пользователей может не запускаться приложение "Парковки Москвы". Вы можете оплатить парковку через СМС, паркомат, а также с помощью "Личного кабинета" на сайте parking.mos.ru", – заявили представители парковочного регулятора.

Кроме того, автомобилистам напомнили, что парковочный счет можно пополнить с помощью СМС в личном кабинете.

Временные неполадки с приложением будут исправлены как только базовый сервис "Яндекс.Карт" начнет функционировать без перебоев. О нормальной работе парковочного приложения планируют объявить дополнительно.

Ранее специалисты АМПП призвали автомобилистов не оставлять детей одних в машине, особенно в зимний период. Водителям напомнили, что подобное решение приравнивается к оставлению ребенка в опасности.

