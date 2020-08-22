В Москве ограничат движение транспорта из-за ночного забега

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Движение на столичных дорогах изменится в связи с проведением ночного забега. Он состоится с 22:30 22 августа до 00:30 23 августа в "Лужниках".

Он должен был пройти 18 августа, однако мероприятие перенесли в связи с повышенной угрозой распространения коронавируса. Дистанция забега составит 10 километров. Она пройдет по Фрунзенской и Лужнецкой набережных, а также по территории "Лужников".

Сообщается, что порядок проведения забега будут обеспечивать 550 человек, среди которых – бойцы ОМОНа, полиция, частные охранные организации и военнослужащие.

В связи с забегом движение по нескольким улицам будет ограничено. Так, аллея Славы будет закрыта для проезда с 21:30 до 23:00. С 22:00 до 0:15 перекроют Фрунзенскую набережную, с 22:00 до 1:00 – участок Лужнецкой набережной от аллеи Славы до Фрунзенской набережной.

Помимо этого, с 6:00 сегодняшнего дня автомобилисты не могут парковаться в районе ночного забега. Ограничения на оставление машины продлятся до окончания мероприятия.

Из-за ограничений дорожного движения будут скорректированы и ночные автобусы. Так, маршруты №64, 216, 255 и 809 на время мероприятия протянут от остановки "Стадион Лужники (южная)" через Хамовнический Вал, а затем по боковому проезду Комсомольского проспекта. Далее автобусы будут следовать по стандартному пути.

Помимо этого, автобус Т79 скорректирует маршрут в сторону Комсомольского проспекта от остановки "Стадион Лужники (южная)". Далее он будет следовать по своему пути.

2 августа в столице состоялся Московский полумарафон. В нем приняли участие порядка 17 тысяч человек. В рамках мероприятия были организованы два забега на дистанции в 5 и 21,1 километра. В последнем победу одержали Ринас Ахмадеев и Елена Коробкина. В полумарафоне также принял участие главный тренер сборных команд России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.