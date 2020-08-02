Московский полумарафон пройдет в столице 2 августа

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Московский полумарафон начнется в столице в воскресенье, 2 августа, в рамках Всероссийского проекта "ЗаБег.РФ". Как сообщает Агентство "Москва", его участниками могут стать до 17 тысяч человек.
Благотворительным партнером акции выступает фонд "Линия жизни".
"В этом году мы встречаемся в новых условиях: организаторы реализовали масштабные меры безопасности для участников, а зрителей попросили воздержаться от поддержки на старте и финише, чтобы избежать большого скопления людей. Московский полумарафон проходит в седьмой раз, и мы ожидаем около 17 тысяч человек", – заявил глава департамента спорта Алексей Кондаранцев.
Московский полумарафон организовывают в столице с 2014 года при поддержке столичного спортивного ведомства. На выбор участникам предлагают две дистанции – 21,1 километра и 5 километров.
Маршрут забега пролегает мимо памятников архитектуры и искусства – Собора Василия Блаженного, храма Христа Спасителя и Кремля.
Призовой фонд Московского полумарафона составляет более 1 миллиона рублей. Бегунов перед стартом выборочно проверили на допинг. В случае, если будет установлено нарушение, спортсменов будут дисквалифицировать.
В связи с проведением забега в центре Москвы частично будет ограничено движение автотранспорта. В первую очередь, это касается нескольких набережных.
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