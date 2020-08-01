Движение в центре столицы ограничат в связи с Московским полумарафоном

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение в центре столицы ограничат в воскресенье, 2 августа в связи с проведением Московского полумарафона.
Забеги пройдут на дистанции 21,1 и 5 километров. Маршрут пролегает по центральным набережным, участникам откроются виды на знаковые достопримечательности города.
Ограничения для транспорта начнут вводить с 6:30 до завершения мероприятия. Парковочное пространство на участках перекрытия движения будет ликвидировано с 0:01 до окончания мероприятия.
В воскресенье перекроют движение на улице Лужники (от Лужнецкой набережной до стадиона "Лужники", с 06:30 до 13:00), Лужнецкой набережной (от улицы Лужники до Хамовнического Вала, с 08:00 до 13:00), Хамовническом Валу (от дома 2 до Фрунзенской набережной: в сторону Фрунзенской набережной с 08:00 до 13:00, в сторону Комсомольского проспекта с 07:30 до 10:30). Помимо того, движение ограничат на Новодевичьей набережной (с 07:30 до 11:45), на Фрунзенской набережной и в Крымском проезде (с 07:35 до 12:30), на Пречистенской (с 08:00 до 12:15) и Кремлевской набережных (с 08:10 до 12:00).
Безопасность полумарафона обеспечат более 1,7 тысячи человек. На мероприятии будут присутствовать 900 сотрудников полиции, около 400 работников частных охранных организаций и контрольно-распределительных служб, а также 450 представителей Московской городской народной дружины.
Кроме того, движение в центре перекроют 2 августа из-за Дня ВДВ. Водителей попросили учитывать ограничения движения и планировать свой маршрут заранее.
Движение на Тверской улице ограничат на следующей неделе. Там запланирован ремонт – с 0:00 3 августа по 24:00 4 августа.
"Это наш город": "Московский полумарафон" проведут в столице 2 августа
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