Движение в центре Москвы ограничат 2 августа из-за Дня ВДВ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Движение в центре столицы 2 августа будет ограничено в связи с празднованием Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Движение транспорта ограничат с 06:00 до 16:00 на улице Ильинке и площади Васильевский спуск. С 08:00 до 10:00 водители не смогут проехать по улице Советской армии.
В пресс-службе попросили водителей учитывать ограничения движения и планировать свой маршрут заранее, а также строго выполнять требования сотрудников Госавтоинспекции и предписания дорожных знаков.
В воскресенье также будет закрыт выход с территории Кремля через Спасские ворота. Он будет недоступен для москвичей и гостей столицы в связи с проведением 2 августа на Красной площади праздника "Ильин день – День ВДВ".
Ранее стало известно, что в парке "Патриот" открыли памятник Маргелову и сквер ВДВ "Аллея дяди Васи". В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.
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