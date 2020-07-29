Московские парки не планируют праздничной программы ко Дню ВДВ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В этом году праздничной программы ко Дню Воздушно-десантных войск, который отмечается 2 августа, в столичных парках не будет, сообщает Агентство "Москва".

Как уточнили в Мосгорпарке, зоны отдыха не готовят программу из-за ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В то же время ведомство надеется, что эпидемиологическая ситуация позволит в скором времени снять ограничительные меры и в парках снова можно будет проводить праздники и фестивали.

Ранее сообщалось, что выход с территории Кремля через Спасские ворота в столице закроют в воскресенье. Он будет недоступен для москвичей и гостей столицы в связи с проведением 2 августа на Красной площади праздника "Ильин день – День ВДВ".