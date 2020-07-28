Выход с территории столичного Кремля через Спасские ворота будет закрыт 2 августа

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Выход с территории Кремля через Спасские ворота в столице закроют в воскресенье. Об этом рассказали в центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ, передает Агентство "Москва".

Известно, что выход будет недоступен для москвичей и гостей столицы в связи с проведением 2 августа на Красной площади праздника "Ильин день – День ВДВ".

Ранее стало известно, что в парке "Патриот" открыли памятник Маргелову и сквер ВДВ "Аллея дяди Васи". В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.