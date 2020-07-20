В Минобороны прокомментировали проверку боеготовности войск

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Внезапная проверка боеготовности российских войск и флота является плановой и не содержит в себе агрессии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"Внезапная проверка боевой готовности войск является мероприятием учебной подготовки и не направлена против других стран", – заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Внезапная проверка войск была инициирована в России в пятницу, 17 июля. Проводятся смотры Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты. Завершится проверка 21 июля.

По данным Минобороны, смотр войск ЮВО и ЗВО проводится в преддверии учений "Кавказ-2020". Кроме того, оцениваются возможности армии для противостояния угрозам с юго-запада.

