МИД РФ прокомментировал переброску войск НАТО на территорию Польши

13:19
Фото: AP Photo/Kemal Softic
Заместитель руководителя МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва отслеживает анонсы Вашингтона по передислокации части американских военных частей из Германии в Польшу. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам сотрудника внешнеполитического ведомства, Россия готова принимать меры, соответствующие безопасности страны и ее союзников.
"Разумеется, будем на это смотреть не только с точки зрения военных последствий для региональной безопасности с учетом законных интересов России и наших союзников, прежде всего Белоруссии, но и под углом соблюдения фундаментального положения Основополагающего акта Россия-НАТО, в котором содержатся обязательства альянса воздерживаться от дополнительного размещения существенных боевых сил", – заявил Грушко.
Замглавы МИД также выразил опасения относительно того, что США последовательно угрожают документам о военной безопасности в Европе. В качестве примера он привел выход Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и оговора по открытому небу.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что американский контингент в Германии будет сокращен до 25 тысяч человек из-за того, что ФРГ просрочил платежи в НАТО. В свою очередь, принять военных готовы в Польше, в том числе взять на себя расходы по содержанию.
20 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Варшава может представлять опасность для России. По словам представителя Кремля, Польша активно заявляет о готовности разместить на своей территории военных и инфраструктуру третьих стран.
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