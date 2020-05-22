Москвичи-льготники не поедут в санатории в июне в связи с эпидситуацией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичам льготных категорий не будут предоставлять возможность отправиться на санаторно-курортное лечение в июле, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента социальной защиты населения.

В ведомстве напомнили, что пожилые граждане, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать режим самоизоляции.

"В связи с этим принято решение не направлять на санаторно-курортное лечение в июне 2020 года москвичей из числа льготных категорий, в том числе детей-инвалидов, по путевкам, выданным органами социальной защиты населения", – отметили в пресс-службе департамента социальной защиты.

Представители ведомства добавили, что уже полученные путевки не нужно возвращать. В настоящий момент в департаменте прорабатываются варианты более поздних сроков заезда. Как только они станут известны, специалисты районных отделов департамента проинформируют об этом.

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поводу организации работы курортных санаториев. В частности, им было предложено расселять людей по одному человеку в номер для соблюдения норм санитарной безопасности. Исключение может быть применено лишь для членов одной семьи, а также сопровождающих.