Москвичи-льготники не поедут в санатории в июне в связи с эпидситуацией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москвичам льготных категорий не будут предоставлять возможность отправиться на санаторно-курортное лечение в июле, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента социальной защиты населения.
В ведомстве напомнили, что пожилые граждане, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать режим самоизоляции.
"В связи с этим принято решение не направлять на санаторно-курортное лечение в июне 2020 года москвичей из числа льготных категорий, в том числе детей-инвалидов, по путевкам, выданным органами социальной защиты населения", – отметили в пресс-службе департамента социальной защиты.
Представители ведомства добавили, что уже полученные путевки не нужно возвращать. В настоящий момент в департаменте прорабатываются варианты более поздних сроков заезда. Как только они станут известны, специалисты районных отделов департамента проинформируют об этом.
Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поводу организации работы курортных санаториев. В частности, им было предложено расселять людей по одному человеку в номер для соблюдения норм санитарной безопасности. Исключение может быть применено лишь для членов одной семьи, а также сопровождающих.
Курорты Краснодарского края не будут работать как минимум до 6 июня
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: