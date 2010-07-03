Неполадки в работе ПО на МЦД устранят к 22 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Неполадки в работе программного обеспечения на некоторых станциях Московских центральных диаметров (МЦД) устранят к утру 22 ноября, заявил гендиректор АО "Центральная ППК" Максим Дьяконов.
"Сейчас мы занимаемся тем, чтобы скорректировать программное обеспечение и инфраструктуру по всем станциям как в районе МЦД, так и прилегающим к ним. Срок по устранению стоит – до конца сегодняшнего дня. То есть к утру пятницы все будет устранено", – цитирует Дьяконова Агентство "Москва".
Он добавил, что сейчас на МЦД будет действовать та же схема, что и с утра. Если у пассажира не сработает валидация на турникете, его пропустят в ручном режиме без отметок, объяснил гендиректор ЦППК.
21 ноября Владимир Путин и Сергей Собянин запустили движение по первым диаметрам. В церемонии открытия на Белорусском вокзале также участвовали министр транспорта Евгений Дитрих, губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.
МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.
Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок – до 27. Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года.
График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделают единой.
На МЦД-1 и МЦД-2 будут действовать три тарифные зоны. Пересадка с диаметров на метро или МЦК и обратно будет бесплатной.
На сайте метро есть тарифный калькулятор, с помощью которого можно не только построить маршрут с учетом МЦД, но и узнать, сколько будет стоить поездка.
На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организуют по смешанному типу. В новых поездах можно будет зарядить гаджеты, USB-розетки оборудованы в каждом кресле. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти – семи минут.
Стоимость провоза крупногабаритного багажа на МЦД сделают ниже, чем в действующих электричках. От расстояния она зависеть не будет.
Провоз домашних животных будет бесплатным. Они должны будут ехать в специальных переносках или клетках и размещаться в вагоне на месте для ручной клади.
Это не относится к собакам крупных пород и собакам-проводникам. Но им полагаются ошейник и намордник, а во время поездки они должны находиться у ног своего владельца.
"Мосгорсправка": тарифы МЦД
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: