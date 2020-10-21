Очевидец сообщил о гробе на обочине Киевского шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Очевидец сообщил о гробе, который второй день лежит на обочине дороги в ТиНАО. Информацию об этом Агентству "Москва" передал источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что 21 октября к ним обратился мужчина. Очевидец сообщил, что на обочине дороги к деревне Мешково от Киевского шоссе второй день лежит голубой гроб.

Сейчас, отмечают в правоохранительных органах, обстоятельства происшествия выясняются.

А в Заполярье гробы начали подниматься из-за таяния вечной мерзлоты. Ландшафт архипелага Шпицберген в последние годы претерпевает значительные изменения, и следующие оползни могут завалить кладбище, либо могилы просто съедут в реку или на дорогу.