Более 380 тысяч человек посетили выставку Куинджи в Третьяковской галерее

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Выставку "Архип Куинджи", которая проходила с 6 октября 2018 по 17 февраля 2019 года в Третьяковской галерее, посетили почти 386 тысяч человек. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В экспозицию вошло порядка 180 живописных картин, эскизов и этюдов из 23 музейных собраний России, Азербайджана и Белоруссии и одной частной коллекции. Выставка располагалась на двух этажах Инженерного корпуса и включала четыре раздела: "Притяжение земли", "Тайна ночи", "В просторах вечности" и "Опережая время".

Вечером 27 января картину Куинджи "Ай-Петри. Крым" похитили на глазах у посетителей. Было возбуждено уголовное дело.

Утром 28 января полицейские задержали подозреваемого в похищении картины Дениса Чуприкова в Подмосковье в квартире его матери. Картину нашли на стройке в Одинцовском районе. 29 января ему предъявили обвинение. Директору Третьяковки Зельфире Трегуловой объявили выговор.

Задержанный признал вину. По словам мужчины, он хотел привлечь к себе внимание.