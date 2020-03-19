Проект для помогающих больным с COVID-19 врачей появился в Боткинской больнице

16:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Образовательный проект для врачей стартовал в симуляционном центре Боткинской больницы, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Он призван повысить знания врачей, которые помогают пациентам с вирусно-бактериальной пневмонией и новой коронавирусной инфекцией.
Первыми слушателями курса стали специалисты из ведущих стационаров города. Занятие для них провел главный врач больничного комплекса в Коммунарке Денис Проценко.
Он рассказал, что там работают в малых группах по шесть–семь человек. Используются возможности московского симуляционного центра Боткинской больницы, которые помогают освоить навыки на практике. Врачи отрабатывают умения на специальных манекенах и оборудовании – с помощью аппарата TestChest, который полностью моделирует и имитирует легкие человека.
Авторы курса планируют распространить опыт подготовки специалистов на всю Россию. Для этого понадобятся высококвалифицированные кадры и современное оборудование.
Медицинский симуляционный центр открылся на базе Боткинской больницы в 2015 году. Он оснащен комплексом симуляторов высшего уровня реалистичности, современными манекенами-имитаторами, электронными фантомами, интерактивным медицинским оборудованием и мебелью.
Компьютеризированная система мониторинга позволяет записывать учебный процесс и анализировать действия как отдельных специалистов, так и всей медицинской бригады. Благодаря тому, что центр находится в больнице, совмещать обучение на тренажерах можно с непосредственной работой с пациентами.
В больнице используют роботов для проведения операций. В клинике есть комплекс Да Винчи, который помогает свести к нулю вероятность кровотечения во время хирургических вмешательств и минимизировать риск осложнений.
Да Винчи – это универсальный робот с дистанционным управлением, который применяется в урологии, гинекологии, кардиологии, лор-хирургии и других направлениях. Аппарат также позволяет врачу увидеть 3D-изображение внутренних органов во время операции.
Как работает симуляционный центр Боткинской больницы
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