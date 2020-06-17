Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Первая ночная репетиция парада Победы проходит на Красной площади, сообщили в Минобороны РФ.

Мероприятие стартовало в 22:00. В ведомстве отметили, что пешая колонна сформирована из более чем 40 парадных расчетов представителей российских силовых структур. Кроме того, в репетиции приняли участие военнослужащие из иностранных государств.

Кроме того, впервые в торжественное шествие войдут представители Шестой роты 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного полка из состава 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

В Минобороны сообщили, что на параде 11 парадных расчетов будут облачены в историческую военную форму. В частности, в торжественном шествии поучаствует группа со штандартами фронтов Великой Отечественной войны. Кроме того, на параде можно будет увидеть знаменную роту с боевыми знаменами соединений и воинских частей периода войны, роты пехоты и народного ополчения, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков и пограничников, а также парадный расчет в форме участников военного парада 1945 года.

Кроме того, в состав механизированной колонны вошли 234 единицы военной техники. Из них 20 образцов примут участие в параде впервые.

Парад Победы состоится 24 июня. В связи с этим день объявлен нерабочим. Для обеспечения безопасности к участию в торжественном шествии будут допущены те военные, которые уже приобрели иммунитет к коронавирусу.

В связи с репетицией автомобилистам посоветовали отказаться от поездок в центр Москвы, поскольку движение будет ограничено. Кроме того, столичным водителям предложили отказаться от использования личного транспорта в пользу общественного.