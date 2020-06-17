Водителей просят отказаться от поездок в центр из-за репетиции парада Победы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Центр организации дорожного движения напомнил о проведении репетиции парада Победы с 17:30 18 июня, сообщает портал Московский транспорт.

В связи с этим автомобилистам посоветовали отказаться от поездок в центр Москвы, поскольку движение будет ограничено. Кроме того, столичным водителям предложили отказаться от использования личного транспорта в пользу общественного.

С подробными схемами ограничения можно ознакомиться на портале Московского транспорта.

17 июня в городе прошла первая ночная репетиция Парада победы. В связи с ней шесть станций столичного метро работали только на вход и пересадку. Среди них – "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина".

Парад Победы состоится 24 июня. В связи с этим день объявлен нерабочим. Для обеспечения безопасности к участию в торжественном шествии будут допущены те военные, которые уже приобрели иммунитет к коронавирусу.