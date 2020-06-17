Шесть станций метро работают только на вход

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Шесть центральных станций метро Москвы изменят работу в связи с проведением репетиции парада Победы. Об этом сообщается в аккаунте столичной подземки в Twitter.

В частности, будет скорректирована работа станций "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина".

С 19:00 до окончания репетиции они будут работать только на вход и пересадку.

Ранее стало известно, что в Москве ограничили движение транспорта из-за репетиции парада Победы. С полным списком участков, которые будут отведены под проведение мероприятия, можно ознакомиться здесь.

В связи с ограничением Центр организации дорожного движения посоветовал столичным автомобилистам отказаться от личного транспорта в пользу метро и средств индивидуальной мобильности.

Парад Победы состоится 24 июня. В связи с этим день объявлен нерабочим. Для обеспечения безопасности к участию в торжественном шествии будут допущены те военные, которые уже приобрели иммунитет к коронавирусу.