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Москва 24

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14:45 (обновлено 17.06.2020 17:30)

В Москве ограничили движение из-за репетиции парада Победы

город авто дороги

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Движение на десятках улиц в Москве перекроют во второй половине дня среды, 17 июня, для подготовки к параду Победы на Красной площади. Об этом сообщает пресс-служба ЦОДД.

Колонна военной техники проследует из временного парка на улице Нижние Мнёвники. С 17:30 до 20:00 ограничены следующие участки:

  • на улице Крылатской – от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники;
  • на улице Нижние Мнёвники – от улицы Крылатской до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники;
  • на проспекте Маршала Жукова – от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения;
  • на Карамышевском мосту – в сторону улицы Мнёвники;
  • на улице Народного Ополчения – от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники;
  • на 1-й и 2-й Брестской – от улицы Гашека до Триумфальной площади;
  • улица Мнёвники;
  • Звенигородское шоссе;
  • улица Красная Пресня;
  • улица Баррикадная;
  • Новинский бульвар;
  • улица Садовая-Кудринская;
  • улица Большая Садовая;
  • улица Садовая-Триумфальная;
  • улица Садовая-Каретная.

С 17:30 до окончания мероприятия перекрыли участки следующих улиц:
  • Тверская – от Моховой до Тверского бульвара и от улицы Большой Бронной до улицы Большой Садовой;
  • 1-й Тверская-Ямская – от улицы Большой Садовой до улицы Гашека;
  • Оружейный переулок – от дома 3, строения 1, до Тверской;
  • Моховая – от Воздвиженки до Тверской;
  • Большая Никитская – от Моховой до Романова переулка;
  • Гончарная набережная – от Гончарного проезда;
  • Садовническая набережная – от Балчуга до Большого Устьинского моста;
  • Садовническая улица – от Балчуга до Большого Устьинского моста.

    • То же касается
  • Охотного ряда;
  • Новой и Старой площадей;
  • Китайгородского проезда;
  • Кремлевской набережной;
  • Москворецкой набережной;
  • Котельнической набережной;
  • Устьинской набережной;
  • Подгорской набережной;
  • Большого и Малого Москворецких мостов;
  • Чугунного моста;
  • Болотной улицы;
  • Болотной площади;
  • Софийской набережной;
  • Раушской набережной;
  • Болотной набережной;
  • Фалеевского переулка;
  • улицы Балчуг;
  • Лубочного переулка;
  • 1-го и 2-го Раушского переулков;
  • Солянки;
  • Кадашевской набережной.

С 22:00 до окончания мероприятия закроют для проезда:
  • Тверской бульвар – от Большой Никитской до Тверской;
  • Страстной бульвар – от Тверской до Нарышкинской;
  • Большой Путинковский переулок – от Малой Дмитровки до Тверской.

С 22:30 для проезда военной техники ограничат движение по:
  • Большому Каменному мосту;
  • Боровицкой площади;
  • Моховой – от Боровицкой площади до Воздвиженки;
  • Воздвиженке;
  • Новому Арбату;
  • Новинскому бульвару;
  • Садовой-Кудринской улице;
  • Большой Садовой;
  • Садовой-Триумфальной;
  • Садовой-Каретной;
  • 1-й и 2-й Брестским – от улицы Гашека до Триумфальной площади;
  • Баррикадной улице;
  • Красной Пресне;
  • Звенигородскому шоссе;
  • улице Мнёвники;
  • проспекту Маршала Жукова – от улицы Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения;
  • Крылатской улице – от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники;
  • улице Нижние Мнёвники – от улицы Крылатской до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники;
  • Карамышевскому мосту – в сторону улицы Мнёвники;
  • улице Народного Ополчения – от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники.

Движение будет открываться по мере прохождения колонны. При этом на некоторых улицах временно запретят парковку. Помимо 17 июня, ограничения движения транспорта запланированы на вечер 18 июня, первой половины дня 20 и 24 июня.

Парад состоится 24 июня. Этот день объявлен нерабочим с сохранением зарплаты.

Для участия Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что основную часть участников составят военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.

Сергей Собянин заявил, что Москва готова к мероприятию. Парад в столице продлится около полутора часов.

Он также пройдет в Санкт-Петербурге, Туле, Смоленске, Калининграде, Симферополе и Воронеже. В остальных регионах запланированы торжественные шествия.

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