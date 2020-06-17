В Москве ограничили движение из-за репетиции парада Победы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Движение на десятках улиц в Москве перекроют во второй половине дня среды, 17 июня, для подготовки к параду Победы на Красной площади. Об этом сообщает пресс-служба ЦОДД.
Колонна военной техники проследует из временного парка на улице Нижние Мнёвники. С 17:30 до 20:00 ограничены следующие участки:
Парад состоится 24 июня. Этот день объявлен нерабочим с сохранением зарплаты.
Для участия Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что основную часть участников составят военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.
Сергей Собянин заявил, что Москва готова к мероприятию. Парад в столице продлится около полутора часов.
Он также пройдет в Санкт-Петербурге, Туле, Смоленске, Калининграде, Симферополе и Воронеже. В остальных регионах запланированы торжественные шествия.
В Москве прошла репетиция пешей части парада Победы
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