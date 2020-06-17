В Москве ограничили движение из-за репетиции парада Победы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Движение на десятках улиц в Москве перекроют во второй половине дня среды, 17 июня, для подготовки к параду Победы на Красной площади. Об этом сообщает пресс-служба ЦОДД.

Колонна военной техники проследует из временного парка на улице Нижние Мнёвники. С 17:30 до 20:00 ограничены следующие участки:



на улице Крылатской – от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники;

на улице Нижние Мнёвники – от улицы Крылатской до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники;

на проспекте Маршала Жукова – от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения;

на Карамышевском мосту – в сторону улицы Мнёвники;

на улице Народного Ополчения – от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники;

на 1-й и 2-й Брестской – от улицы Гашека до Триумфальной площади;

улица Мнёвники;

Звенигородское шоссе;

улица Красная Пресня;

улица Баррикадная;

Новинский бульвар;

улица Садовая-Кудринская;

улица Большая Садовая;

улица Садовая-Триумфальная;

улица Садовая-Каретная.

Тверская – от Моховой до Тверского бульвара и от улицы Большой Бронной до улицы Большой Садовой;

1-й Тверская-Ямская – от улицы Большой Садовой до улицы Гашека;

Оружейный переулок – от дома 3, строения 1, до Тверской;

Моховая – от Воздвиженки до Тверской;

Большая Никитская – от Моховой до Романова переулка;

Гончарная набережная – от Гончарного проезда;

Садовническая набережная – от Балчуга до Большого Устьинского моста;

Садовническая улица – от Балчуга до Большого Устьинского моста.



То же касается

Охотного ряда;

Новой и Старой площадей;

Китайгородского проезда;

Кремлевской набережной;

Москворецкой набережной;

Котельнической набережной;

Устьинской набережной;

Подгорской набережной;

Большого и Малого Москворецких мостов;

Чугунного моста;

Болотной улицы;

Болотной площади;

Софийской набережной;

Раушской набережной;

Болотной набережной;

Фалеевского переулка;

улицы Балчуг;

Лубочного переулка;

1-го и 2-го Раушского переулков;

Солянки;

Кадашевской набережной.

Тверской бульвар – от Большой Никитской до Тверской;

Страстной бульвар – от Тверской до Нарышкинской;

Большой Путинковский переулок – от Малой Дмитровки до Тверской.

Большому Каменному мосту;

Боровицкой площади;

Моховой – от Боровицкой площади до Воздвиженки;

Воздвиженке;

Новому Арбату;

Новинскому бульвару;

Садовой-Кудринской улице;

Большой Садовой;

Садовой-Триумфальной;

Садовой-Каретной;

1-й и 2-й Брестским – от улицы Гашека до Триумфальной площади;

Баррикадной улице;

Красной Пресне;

Звенигородскому шоссе;

улице Мнёвники;

проспекту Маршала Жукова – от улицы Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения;

Крылатской улице – от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники;

улице Нижние Мнёвники – от улицы Крылатской до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники;

Карамышевскому мосту – в сторону улицы Мнёвники;

улице Народного Ополчения – от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники.

С 17:30 до окончания мероприятия перекрыли участки следующих улиц:С 22:00 до окончания мероприятия закроют для проезда:С 22:30 для проезда военной техники ограничат движение по:Движение будет открываться по мере прохождения колонны. При этом на некоторых улицах временно запретят парковку. Помимо 17 июня, ограничения движения транспорта запланированы на вечер 18 июня, первой половины дня 20 и 24 июня.

Парад состоится 24 июня. Этот день объявлен нерабочим с сохранением зарплаты.

Для участия Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что основную часть участников составят военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.

Сергей Собянин заявил, что Москва готова к мероприятию. Парад в столице продлится около полутора часов.

Он также пройдет в Санкт-Петербурге, Туле, Смоленске, Калининграде, Симферополе и Воронеже. В остальных регионах запланированы торжественные шествия.